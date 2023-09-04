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На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Тюмень вечером 10 сентября произошло смертельное ДТП. Renault Duster столкнулся с КАМАЗом. Водитель легковушки погиб
Авария произошла на 51-м километре трассы вчера в 22.15. По предварительным данным, водитель Renault Duster не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом в составе с полуприцепом Schmitz.
От сильного удара легковушку выбросило с дороги. 37-летний водитель Renault погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что погибший проживал в поселке Белоярский. Стаж его вождения составлял 19 лет. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.
За рулем КАМАЗа находился мужчина 1970 года рождения. При осмотре грузовика инспекторы технического надзора ГИБДД установили нарушение правил режима труда и отдыха. В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 11.23 КоАП РФ. Водитель пояснил, что в 21.30 выехал с базы в Екатеринбурге и направился в Тюмень. Двигаясь в селе Мезенском, он увидел легковушку, выехавшую на его полосу. Водитель резко нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось. В КАМАЗе находилось 18 тонн груза.
Авария произошла на 51-м километре трассы вчера в 22.15. По предварительным данным, водитель Renault Duster не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом в составе с полуприцепом Schmitz.
От сильного удара легковушку выбросило с дороги. 37-летний водитель Renault погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что погибший проживал в поселке Белоярский. Стаж его вождения составлял 19 лет. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.
За рулем КАМАЗа находился мужчина 1970 года рождения. При осмотре грузовика инспекторы технического надзора ГИБДД установили нарушение правил режима труда и отдыха. В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 11.23 КоАП РФ. Водитель пояснил, что в 21.30 выехал с базы в Екатеринбурге и направился в Тюмень. Двигаясь в селе Мезенском, он увидел легковушку, выехавшую на его полосу. Водитель резко нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось. В КАМАЗе находилось 18 тонн груза.
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