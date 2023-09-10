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На парковке в уральском городе ночью сгорели четыре автомобиля
Фото: Вечерние ведомости
В Камышлове на парковке на улице Карловарской сегодня ночью загорелись четыре автомобиля. Местные жители считают, что это был поджог.
Сообщение о возгорании поступило в 02.41. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 12 квадратных метров сгорели Mazda CX-5 и ВАЗ-21108, повреждены двери, крыло, бампер и колесо Chevrolet Aveo, а также крыло и бампер ВАЗ-2121.
На место происшествия прибыли восемь огнеборцев. Пожар потушили за семь минут.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на местных жителей, машины на парковке мог поджечь молодой человек, который быстро скрылся с места происшествия.
Сообщение о возгорании поступило в 02.41. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 12 квадратных метров сгорели Mazda CX-5 и ВАЗ-21108, повреждены двери, крыло, бампер и колесо Chevrolet Aveo, а также крыло и бампер ВАЗ-2121.
На место происшествия прибыли восемь огнеборцев. Пожар потушили за семь минут.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на местных жителей, машины на парковке мог поджечь молодой человек, который быстро скрылся с места происшествия.
«Он кинул что-то под капот, и там что-то взорвалось. Я сначала подумала, может, кто-то нахамил ему, мстит, а потом смотрю, он на другие стоянки побежал»,
– рассказала очевидица.
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