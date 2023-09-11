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Два автобуса столкнулись в центре Екатеринбурга
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса. ДТП произошло на проспекте Ленина, 52/1.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в ДТП пострадала 72-летняя пассажирка одного из автобусов. Она упала в салоне транспорта и повредила поясницу. Сейчас ее осматривают прибывшие медики.
Также на место ДТП выехали инспекторы технического надзора Госавтоинспекции для проверки документации и технического состояния автобусов.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в ДТП пострадала 72-летняя пассажирка одного из автобусов. Она упала в салоне транспорта и повредила поясницу. Сейчас ее осматривают прибывшие медики.
Также на место ДТП выехали инспекторы технического надзора Госавтоинспекции для проверки документации и технического состояния автобусов.
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