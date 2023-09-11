Два автобуса столкнулись в центре Екатеринбурга



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса. ДТП произошло на проспекте Ленина, 52/1.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в ДТП пострадала 72-летняя пассажирка одного из автобусов. Она упала в салоне транспорта и повредила поясницу. Сейчас ее осматривают прибывшие медики.Также на место ДТП выехали инспекторы технического надзора Госавтоинспекции для проверки документации и технического состояния автобусов.