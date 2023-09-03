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Около ж/д вокзала в Екатеринбурге легковушка влетела в столб

09.21 Понедельник, 11 сентября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на перекрестке Челюскинцев – проспект Космонавтов сегодня утром произошло ДТП. Легковушка влетела в столб. На месте аварии ограничено движение.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель ВАЗ-2115 при повороте направо потерял контроль за управлением и врезался в столб.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Медики оказывают ему необходимую помощь.

На месте аварии движение транспорта ограничено в две полосы. Сотрудники ДПС помогают автомобилистам в проезде участка.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:12 В Свердловской области ожидается небольшое потепление
15:51 В Свердловской области изменился порядок получения химиотерапии онкобольными
14:58 В Каменске-Уральском оштрафовали мать погибшей 16-летней школьницы
13:58 В Свердловской области утвердили выплаты субсидий молодым специалистам сельхозпредприятий
13:12 В МВД пообещали проверить угрожавшего подростку полицейского из Нижнего Тагила
11:51 В екатеринбургском садовом товариществе ночью вспыхнул крупный пожар
10:59 Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского мог признать свою вину
09:59 Явка в первый день выборов в ЕГД составила 11.09%
09:39 В Екатеринбурге на Объездной дороге насмерть разбился мотоциклист
08:44 В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка
18:01 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 10 сентября
17:51 На свердловской трассе после столкновения с мусоровозом погиб водитель Toyota
17:05 Свердловский ЦОН намерен обратиться в СК после сообщений о подкупе избирателей
16:18 На избирательных участках Екатеринбурга не оказалось трафаретов для слепых
15:29 В Екатеринбурге наблюдатель обвинил директора школы в принуждении голосовать
14:56 До конца года в Свердловской области хотят высадить более 105 тысяч деревьев
13:53 В Екатеринбурге на ЖБИ жестоко избили мужчину
13:05 На выборах в ЕГД проголосовало больше половины из заявившихся на ДЭГ
12:01 В Екатеринбурге женщина сфотографировала бюллетень с паспортом «соседа»
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