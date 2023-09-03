Около ж/д вокзала в Екатеринбурге легковушка влетела в столб

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Челюскинцев – проспект Космонавтов сегодня утром произошло ДТП. Легковушка влетела в столб. На месте аварии ограничено движение.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель ВАЗ-2115 при повороте направо потерял контроль за управлением и врезался в столб.В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Медики оказывают ему необходимую помощь.На месте аварии движение транспорта ограничено в две полосы. Сотрудники ДПС помогают автомобилистам в проезде участка.