В екатеринбургском садовом товариществе ночью вспыхнул крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге в садовом товариществе на Московском тракте вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 250 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.23, локализовать огонь пожарные смогли в 01.12 и потушили в 02.04. В тушении участвовали четыре единицы техники и 11 спасателей.В результате пожара сгорели один из садовых домов, надворные постройки и баня, также от огня пострадал фасад соседнего дома.