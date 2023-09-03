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В екатеринбургском садовом товариществе ночью вспыхнул крупный пожар
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге в садовом товариществе на Московском тракте вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 250 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.23, локализовать огонь пожарные смогли в 01.12 и потушили в 02.04. В тушении участвовали четыре единицы техники и 11 спасателей.
В результате пожара сгорели один из садовых домов, надворные постройки и баня, также от огня пострадал фасад соседнего дома.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.23, локализовать огонь пожарные смогли в 01.12 и потушили в 02.04. В тушении участвовали четыре единицы техники и 11 спасателей.
В результате пожара сгорели один из садовых домов, надворные постройки и баня, также от огня пострадал фасад соседнего дома.
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