В Екатеринбурге на Объездной дороге насмерть разбился мотоциклист





– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель мотоцикла выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением байка и допустил наезд на дорожное металлическое ограждение. Мотоциклист скончался от полученных травм на месте ДТП до прибытия медиков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Объездной дороге вдоль улицы Крестинского, напротив дома 54, насмерть разбился 34-летний мотоциклист. В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с высокой скоростью.Известно, что мотоциклист имел 16 лет стажа вождения категории «А». В момент аварии он был в мотошлеме.