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В Екатеринбурге на Объездной дороге насмерть разбился мотоциклист
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге на Объездной дороге вдоль улицы Крестинского, напротив дома 54, насмерть разбился 34-летний мотоциклист. В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с высокой скоростью.
Известно, что мотоциклист имел 16 лет стажа вождения категории «А». В момент аварии он был в мотошлеме.
«По предварительным данным, водитель мотоцикла выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением байка и допустил наезд на дорожное металлическое ограждение. Мотоциклист скончался от полученных травм на месте ДТП до прибытия медиков»,
– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что мотоциклист имел 16 лет стажа вождения категории «А». В момент аварии он был в мотошлеме.
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