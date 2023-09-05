Возрастное ограничение 18+
На свердловской трассе после столкновения с мусоровозом погиб водитель Toyota
Фото: отделение ГИБДД МО МВД России «Алапаевский»
Сегодня, 9 сентября, около 09.00 в Свердловской области на 69-м километре трассы Нижняя Салда – Алапаевск столкнулись Toyota Corolla и мусоровоз. В результате ДТП погиб водитель иномарки и пострадала его пассажирка.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении ГИБДД МО МВД России «Алапаевский», 52-летний водитель Toyota из-за сильной усталости уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик.
Известно, что мужчина накануне вышел работать в ночную смену и сразу после нее повез свою 19-летнюю дочь в Алапаевск. В результате водитель иномарки погиб на месте происшествия от полученных травм, а его дочка попала в Алапаевскую городскую больницу с различными травмами.
В ГИБДД водителей призывают не пренебрегать соблюдением режима труда и отдыха при управлении автомобилем.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении ГИБДД МО МВД России «Алапаевский», 52-летний водитель Toyota из-за сильной усталости уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик.
Известно, что мужчина накануне вышел работать в ночную смену и сразу после нее повез свою 19-летнюю дочь в Алапаевск. В результате водитель иномарки погиб на месте происшествия от полученных травм, а его дочка попала в Алапаевскую городскую больницу с различными травмами.
Фото: отделение ГИБДД МО МВД России «Алапаевский»
В ГИБДД водителей призывают не пренебрегать соблюдением режима труда и отдыха при управлении автомобилем.
«Помните о личной безопасности, сохранении жизни и здоровья родных и близких. Если сонливость все же настигает, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют остановиться в безопасном месте и поспать полтора-два часа. Порой даже 15-20 минут отдыха позволяют опытному водителю взбодриться и безопасно продолжить движение»,
– рекомендуют дорожные инспектора.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На свердловской трассе в ДТП погиб водитель мотоблока
05 сентября 2023
05 сентября 2023
В Горном Щите иномарка влетела в забор, водитель погиб
04 сентября 2023
04 сентября 2023
На загородной дороге между Екатеринбургом и Серовым погиб водитель
05 сентября 2023
05 сентября 2023
В ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек
06 сентября 2023
06 сентября 2023