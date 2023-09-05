На свердловской трассе после столкновения с мусоровозом погиб водитель Toyota

Фото: отделение ГИБДД МО МВД России «Алапаевский»





– рекомендуют дорожные инспектора. «Помните о личной безопасности, сохранении жизни и здоровья родных и близких. Если сонливость все же настигает, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют остановиться в безопасном месте и поспать полтора-два часа. Порой даже 15-20 минут отдыха позволяют опытному водителю взбодриться и безопасно продолжить движение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 9 сентября, около 09.00 в Свердловской области на 69-м километре трассы Нижняя Салда – Алапаевск столкнулись Toyota Corolla и мусоровоз. В результате ДТП погиб водитель иномарки и пострадала его пассажирка.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении ГИБДД МО МВД России «Алапаевский», 52-летний водитель Toyota из-за сильной усталости уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик.Известно, что мужчина накануне вышел работать в ночную смену и сразу после нее повез свою 19-летнюю дочь в Алапаевск. В результате водитель иномарки погиб на месте происшествия от полученных травм, а его дочка попала в Алапаевскую городскую больницу с различными травмами.В ГИБДД водителей призывают не пренебрегать соблюдением режима труда и отдыха при управлении автомобилем.