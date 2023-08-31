Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге на ЖБИ жестоко избили мужчину

13.53 Суббота, 9 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на ЖБИ двое неизвестных, как заявляется, южной внешности, избили горожанина. Это произошло на Сиреневом бульваре под утро, когда мужчина возвращался домой.

Как рассказала порталу «Е1» супруга пострадавшего мужчины, неизвестные спортивного телосложения странно посмотрели на ее мужа, когда он шел домой, и после вопроса «Что смотрите?» накинулись на него с кулаками.

«Пинали его по голове. Он потерял сознание, упал. Там все в крови на дороге, домой он когда пришел, тоже был весь в крови»,

– рассказала женщина.


Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, заявление от пострадавшего поступило в отдел полиции №2. Мужчину уже направили на судебно-медицинское освидетельствование.

«После установления степени тяжести вреда здоровью полиция примет обоснованное решение. Другие участники конфликта устанавливаются»,

– заявили правоохранители.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржца подозревают в жестокой расправе над собакой
31 августа 2023
Екатеринбуржца будут судить за избиение 12-летнего мальчика
06 сентября 2023
Цементовоз насмерть сбил пожилого мужчину в Екатеринбурге
04 сентября 2023
При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек
06 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Карта выборов в гордуму Екатеринбурга-2023
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:29 В Екатеринбурге наблюдатель обвинил директора школы в принуждении голосовать
14:56 До конца года в Свердловской области хотят высадить более 105 тысяч деревьев
13:53 В Екатеринбурге на ЖБИ жестоко избили мужчину
13:05 На выборах в ЕГД проголосовало больше половины из заявившихся на ДЭГ
12:01 В Екатеринбурге женщина сфотографировала бюллетень с паспортом «соседа»
11:25 В Екатеринбурге молодых людей возле школы №105 заподозрили в агитации
10:55 В Верхней Пышме сгорело летнее кафе
10:08 В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского обнаружили высокое содержание кофеина
09:16 В Свердловской области стартовало двухдневное голосование по 11 избирательным компаниям
21:28 На Западной улице Артёмовского иномарка покорёжила российский автомобиль
21:06 В Новый год жители Нижнего Тагила будут водить хороводы среди русских букв
20:13 Три сотни человек съедутся в Екатеринбург для обсуждения экологии водных объектов
19:29 Сказку о красавице и чудовище в Екатеринбурге расскажут при помощи цветных теней
18:41 Машина ДПС стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Тагиле
17:54 На выходных в Свердловской области ожидается похолодание
17:22 В Екатеринбурге открыли движение по новому путепроводу у «Калины»
16:55 Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге
16:26 Группа НЛМК Владимира Лисина продала часть своих заводов в Свердловской области
15:47 Свердловчан предупредили о сильном ветре
15:28 На месте ювелирного завода в Екатеринбурге планируют построить многоэтажки
14:50 Появилась полная хронология непредоставления лекарства Мише Бахтину со СМА
14:24 В Первоуральске пропал 51-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
13:59 В Екатеринбурге планируют снести два путепровода и два надземных пешеходных перехода
13:22 Экс-начальника отряда противопожарной службы Североуральска осудили за получение взятки
12:58 У автобуса в Екатеринбурге отлетело колесо и сбило самокатчика
12:23 Забег на «Высоцкий» в Екатеринбурге состоится 9 сентября
Все новости Свердловской области
20:32 Омский министр предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям
17:16 В Москве в квартире взорвался оружейный сейф, есть пострадавший
16:33 В Воронежской области выявлены новые случаи заболевания сибирской язвой
15:16 В Курской области 22 человека отравились шаурмой, одна девушка умерла
14:30 В правительстве Приморья пообещали помочь пострадавшим от паводка «крестьянам»
13:23 В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием машины ДПС
12:42 Суд арестовал офицеров ФСБ, подозреваемых в крупных хищениях при закупке планшетов
11:35 Глава Тувы уволил министра лесного хозяйства и руководителя Авиалесоохраны после ДТП с пятью погибшими
18:54 В Москве прокурор запросил 14 лет колонии для экс-чиновника за педофилию
17:28 МВД: в Ростове-на-Дону задержан мужчина, угрожавший людям гранатой
16:47 ВТБ Лизинг и «Интертехника» заключили соглашение о сотрудничестве
16:45 Тинькофф банк начал выигрывать суды у своих клиентов, которые заработали на изменении курса валют
16:38 Из российских аптек за год ушла пятая часть импортных лекарств
14:57 В Москве полицейских заподозрили в том, что они заставили задержанного перевести им биткоины
13:47 Под Выборгом грузовик въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
11:57 Главного редактора хакасского СМИ приговорили к 5,5 годам колонии по делу о «фейках» про ВС РФ
16:55 СК: в Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств
12:26 На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили эксплуатацию чешских самолетов
12:04 На севере Казахстана вспышка сибирской язвы, госпитализированы 15 человек
17:03 СМИ: в Красноярске уволили заведующую детсадом после публикации откровенных фотографий
16:02 Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
15:35 Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
15:02 В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
13:57 МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
18:20 В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
17:50 83% россиян считают нужным курс начальной военной подготовки в школах
Все новости России и мира
15:29 В Екатеринбурге наблюдатель обвинил директора школы в принуждении голосовать
14:56 До конца года в Свердловской области хотят высадить более 105 тысяч деревьев
13:53 В Екатеринбурге на ЖБИ жестоко избили мужчину
13:05 На выборах в ЕГД проголосовало больше половины из заявившихся на ДЭГ
12:01 В Екатеринбурге женщина сфотографировала бюллетень с паспортом «соседа»
11:25 В Екатеринбурге молодых людей возле школы №105 заподозрили в агитации
10:55 В Верхней Пышме сгорело летнее кафе
10:08 В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского обнаружили высокое содержание кофеина
09:16 В Свердловской области стартовало двухдневное голосование по 11 избирательным компаниям
21:28 На Западной улице Артёмовского иномарка покорёжила российский автомобиль
21:06 В Новый год жители Нижнего Тагила будут водить хороводы среди русских букв
20:13 Три сотни человек съедутся в Екатеринбург для обсуждения экологии водных объектов
19:29 Сказку о красавице и чудовище в Екатеринбурге расскажут при помощи цветных теней
18:41 Машина ДПС стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Тагиле
17:54 На выходных в Свердловской области ожидается похолодание
17:22 В Екатеринбурге открыли движение по новому путепроводу у «Калины»
16:55 Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге
16:26 Группа НЛМК Владимира Лисина продала часть своих заводов в Свердловской области
15:47 Свердловчан предупредили о сильном ветре
15:28 На месте ювелирного завода в Екатеринбурге планируют построить многоэтажки
14:50 Появилась полная хронология непредоставления лекарства Мише Бахтину со СМА
14:48 Ученые Пермского Политеха рассказали о приложениях «родительского контроля»: технология, безопасность, диалог с ребенком
14:24 В Первоуральске пропал 51-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
13:59 В Екатеринбурге планируют снести два путепровода и два надземных пешеходных перехода
13:22 Экс-начальника отряда противопожарной службы Североуральска осудили за получение взятки
12:58 У автобуса в Екатеринбурге отлетело колесо и сбило самокатчика
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK