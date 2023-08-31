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В Екатеринбурге на ЖБИ жестоко избили мужчину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на ЖБИ двое неизвестных, как заявляется, южной внешности, избили горожанина. Это произошло на Сиреневом бульваре под утро, когда мужчина возвращался домой.
Как рассказала порталу «Е1» супруга пострадавшего мужчины, неизвестные спортивного телосложения странно посмотрели на ее мужа, когда он шел домой, и после вопроса «Что смотрите?» накинулись на него с кулаками.
Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, заявление от пострадавшего поступило в отдел полиции №2. Мужчину уже направили на судебно-медицинское освидетельствование.
Как рассказала порталу «Е1» супруга пострадавшего мужчины, неизвестные спортивного телосложения странно посмотрели на ее мужа, когда он шел домой, и после вопроса «Что смотрите?» накинулись на него с кулаками.
«Пинали его по голове. Он потерял сознание, упал. Там все в крови на дороге, домой он когда пришел, тоже был весь в крови»,
– рассказала женщина.
Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, заявление от пострадавшего поступило в отдел полиции №2. Мужчину уже направили на судебно-медицинское освидетельствование.
«После установления степени тяжести вреда здоровью полиция примет обоснованное решение. Другие участники конфликта устанавливаются»,
– заявили правоохранители.
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