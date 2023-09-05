



– сказали в МЧС. «В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в Верхней Пышме сгорело летнее кафе на проспекте Успенский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Информация о пожаре поступила диспетчеру в 05.48, локализовали огонь в 06.05 и потушили его в 06.13. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.О пострадавших информации нет.