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В Верхней Пышме сгорело летнее кафе
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня рано утром в Верхней Пышме сгорело летнее кафе на проспекте Успенский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 05.48, локализовали огонь в 06.05 и потушили его в 06.13. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
О пострадавших информации нет.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 05.48, локализовали огонь в 06.05 и потушили его в 06.13. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
«В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава»,
– сказали в МЧС.
О пострадавших информации нет.
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