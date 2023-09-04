На Западной улице Артёмовского иномарка покорёжила российский автомобиль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня утром на Западной улице города Артёмовского иномарка столкнулась с автомобилем отечественного производства. Обе машины пострадали, сидевшие в них люди — нет.Дорожно-транспортное происшествие случилось пятничным утром на пересечении Западной улицы с Первомайской. Устроила аварию тёмная «Тойота Камри», вернее — её водитель, который не стала пропускать светлую «Ладу», как того в данной ситуации требовали правила дорожного движения. В результате столкновения «Тойота» получила вмятины на задних бампере и правой «пассажирской»» дверце. Кроме того, у машины пробило колесо. «Лада» пострадала больше — у неё оказались замяты капот и разбита фара. Журналист издания «Егоршинские вести», побывавший на месте происшествия, предположил повреждения двигателя, поскольку заметил следы технических жидкостей на асфальте.В отличие от автомобилей, которым теперь потребуется ремонт, оба водителя не пострадали. Вот только одному из них грозит административная ответственность за нарушение ПДД.