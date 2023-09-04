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На Западной улице Артёмовского иномарка покорёжила российский автомобиль
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сегодня утром на Западной улице города Артёмовского иномарка столкнулась с автомобилем отечественного производства. Обе машины пострадали, сидевшие в них люди — нет.
Дорожно-транспортное происшествие случилось пятничным утром на пересечении Западной улицы с Первомайской. Устроила аварию тёмная «Тойота Камри», вернее — её водитель, который не стала пропускать светлую «Ладу», как того в данной ситуации требовали правила дорожного движения. В результате столкновения «Тойота» получила вмятины на задних бампере и правой «пассажирской»» дверце. Кроме того, у машины пробило колесо. «Лада» пострадала больше — у неё оказались замяты капот и разбита фара. Журналист издания «Егоршинские вести», побывавший на месте происшествия, предположил повреждения двигателя, поскольку заметил следы технических жидкостей на асфальте.
В отличие от автомобилей, которым теперь потребуется ремонт, оба водителя не пострадали. Вот только одному из них грозит административная ответственность за нарушение ПДД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось пятничным утром на пересечении Западной улицы с Первомайской. Устроила аварию тёмная «Тойота Камри», вернее — её водитель, который не стала пропускать светлую «Ладу», как того в данной ситуации требовали правила дорожного движения. В результате столкновения «Тойота» получила вмятины на задних бампере и правой «пассажирской»» дверце. Кроме того, у машины пробило колесо. «Лада» пострадала больше — у неё оказались замяты капот и разбита фара. Журналист издания «Егоршинские вести», побывавший на месте происшествия, предположил повреждения двигателя, поскольку заметил следы технических жидкостей на асфальте.
В отличие от автомобилей, которым теперь потребуется ремонт, оба водителя не пострадали. Вот только одному из них грозит административная ответственность за нарушение ПДД.
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