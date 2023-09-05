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Машина ДПС стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Тагиле
Фото: Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле машина экипажа дорожно-постовой службы поехала на запрещающий сигнал светофора и тем самым спровоцировала аварию. В неё врезалась иномарка.
Инцидент произошёл сегодня, 8 сентября, на перекрестке тагильских улиц Победы и Карла Либкнехта. Судя по словам очевидцев, виновником аварии следует считать постовых. Они пытались миновать перекрёсток на красный сигнал светофора по правой стороне. При этом никаких признаков служебной спешки машина ДПС не подавала вплоть до последней секунды перед столкновением с автомобилем «Daewoo Nexia». Когда же звуковая сирена была включена, водитель иномарки уже не имел физической возможности среагировать на это.
Инцидент произошёл сегодня, 8 сентября, на перекрестке тагильских улиц Победы и Карла Либкнехта. Судя по словам очевидцев, виновником аварии следует считать постовых. Они пытались миновать перекрёсток на красный сигнал светофора по правой стороне. При этом никаких признаков служебной спешки машина ДПС не подавала вплоть до последней секунды перед столкновением с автомобилем «Daewoo Nexia». Когда же звуковая сирена была включена, водитель иномарки уже не имел физической возможности среагировать на это.
«Второй участник ДТП двигался на зелёный сигнал светофора, без нарушений ПДД. Получается, что гаишники, так торопились, что даже не удостоверились в безопасности», — приводит слова свидетеля ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (online)».
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