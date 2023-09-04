В Первоуральске пропал 51-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске пропал 51-летний Вадим Газитдинович Байдуллин. Его местонахождение неизвестно с 5 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. У мужчины есть татуировка на плече.В день пропажи мужчина был одет в белую клетчатую рубашку, темные брюки и бандану.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вадима Байдуллина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.