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У автобуса в Екатеринбурге отлетело колесо и сбило самокатчика
Фото: очевидец / E1.RU
В Екатеринбурге у автобуса №81 отлетело колесо и сбило самокатчика. ДТП произошло сегодня утром на улице 8 Марта.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев, автобус был набит пассажирами. Когда автобус ехал по улице 8 Марта, одно колесо укатилось с проезжей части, а еще одно сильно накренилось. В этот момент по тротуару ехал самокатчик, и в него прилетело колесо.
В результате происшествия из пассажиров никто не пострадал. Автобус остановился с резким скрипом.
Самокатчику, которого сбило колесо, потребовалась помощь врачей. В ГИБДД сообщили, что его доставили в горбольницу №24.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев, автобус был набит пассажирами. Когда автобус ехал по улице 8 Марта, одно колесо укатилось с проезжей части, а еще одно сильно накренилось. В этот момент по тротуару ехал самокатчик, и в него прилетело колесо.
В результате происшествия из пассажиров никто не пострадал. Автобус остановился с резким скрипом.
Самокатчику, которого сбило колесо, потребовалась помощь врачей. В ГИБДД сообщили, что его доставили в горбольницу №24.
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