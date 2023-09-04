В Большом Истоке КАМАЗ сбил 11-летнего велосипедиста



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Большой Исток водитель КАМАЗа сбил 11-летнего мальчика. ДТП произошло вчера днем на улице Ленина.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель КАМАЗ-65115N сбил мальчика, который ехал на велосипеде по проезжей части с правой стороны по ходу движения грузовика.В результате ДТП 11-летнего мальчика доставили с травмами в екатеринбургскую ДГКБ №9.За рулем КАМАЗа находился 33-летний житель поселка Прохладный Белоярского ГО со стажем вождения 11 лет. Он пояснил, что ехал со стороны коллективного сада «Старт» поселка Большой Исток в сторону Арамили и не увидел велосипедиста.В момент ДТП мальчик был один, без сопровождения взрослых, защитной экипировки на нем не было. Ребенок ехал на велосипеде из дома, коллективного сада «Вишенка», в магазин. По факту ДТП проводится проверка.