Вздремнувший на печах для кремации екатеринбуржец пострадал в Питере

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нелепый и одновременно жуткий случай приключился с екатеринбуржцем, приехавшим в Санкт-Петербург. Разыскивая альтернативные места для ночлега, он в итоге оказался на больничной койке.Паблики, рассказавшие эту историю умалчивают о том, с какой целью житель уральской столицы отправился в культурную столицу России. Но вряд ли для ознакомления с архитектурой Питера. Гостиницу он найти не сумел и почему-то решил, что местное кладбище для домашних животных станет хорошей альтернативой. Он перемахнул через забор и начал устраиваться среди могилок пёсиков и кошечек санктпетербуржцев. А чтобы не замёрзнуть, пробрался в здание для крематория, где в итоге оказался на самом тёплом из возможных местечек — на печи для кремации животных.Ночное приключение закончилось для уральца в больнице. Туда его доставили с сильными ожогами. Эту историю быстро подхватили блогеры и СМИ. В частности, о ней поведал телеканал «РЕН ТВ».