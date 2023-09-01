Возрастное ограничение 18+

Экскаватор задавил две легковые машины на одной из улиц Верхней Пышмы

19.47 Среда, 6 сентября 2023
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Два искорёженных транспортных средства стали результатом допуска к работа на экскаваторе человека, не имеющего на это прав. Сам «нелегальный» экскаваторщик обвинил в произошедшем собственное недомогание.

Дорожный инцидент с участием строительной техники и двух иномарок произошёл сегодня, 6 сентября, на улице Машиностроителей в Верхней Пышме. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, примерно в 16:20 экскаваторщик, работавший на стройплощадке, не справился с управлением и тяжёлая техника вместе с ковшом «сбежала» с рабочего места, проломив забор. Это было даже не полбеды. Настоящая беда случилась за забором, когда экскаватор проехался сразу по двум припаркованным легковым автомобилям. Только после этого он заглох рядом с помятыми «жертвами». К счастью, без людских жертв обошлось — в легковушках в момент ДТП никого не было.

В беседе с сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, мужчина 1986 года рождения пояснил, что во время работы ему стало плохо и он потерял сознание. Якобы, именно поэтому экскаватор «пустился в бега». Даже если это так, экскаваторщика признают нарушителем. Ведь за управление гусеничной стройтехникой он взялся, не имея на это прав. На него уже составили административные материалы по первой части статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Наказание по данной статье полагается не слишком суровое — штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В ночи под Верхней Пышмой случилось ДТП с участием военной техники
01 сентября 2023
В Верхней Пышме будут судить водитель автобуса, насмерть сбившего ребенка
05 сентября 2023
В столкновении автобуса с иномаркой пострадали дети и врослые
30 августа 2023
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
02 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Карта выборов в гордуму Екатеринбурга-2023
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:47 Экскаватор задавил две легковые машины на одной из улиц Верхней Пышмы
18:58 Свердловское минприроды не дало «добро» мусорному полигону под Берёзовским
18:20 Тракторист погиб на загородной дороге неподалёку от Серова
17:50 Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге
17:23 При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек
16:58 Ярмарки на главной площади Екатеринбурга будут проводить раз в две недели
16:26 Средняя зарплата свердловчан за год увеличилась на 16,2%
15:54 Мэрия Карпинска выплатила компенсацию пострадавшему от нападения собаки ребенку
15:22 Жителей Екатеринбурга напугали звуки стрельбы
14:50 С выборов в гордуму Екатеринбурга снялся еще один кандидат от КПРФ
14:21 В ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек
13:57 Кировской районный суд Екатеринбурга заявил о неисправности базы данных
13:28 Выпускники вузов в Екатеринбурге оценили трудности поиска работы на 6,9 балла
12:59 Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
12:22 Екатеринбуржца будут судить за избиение 12-летнего мальчика
11:49 Первый пассажирский трамвай поехал в Академический район Екатеринбурга
11:33 Стало известно, за что составили очередной протокол на «Вечерние ведомости»
10:57 В Нижнем Тагиле прокладывают первую «резиновую» дорогу
10:20 В Алапаевске задержали сбежавшего из колонии осужденного
09:54 Сквер на Амундсена в Екатеринбурге планируют благоустроить
09:21 Синоптики предупредили свердловчан о дождях
20:50 Мусорные контейнеры напомнят ученикам екатеринбургских школ об экологии
20:22 Уральцы собирают подписи в защиту Балтыма
19:25 Екатеринбургский орангутан готовится отметить день рождения
18:52 Ревдинские пожарные спасли из огня кошку и собаку
18:36 На загородной дороге между Екатеринбургом и Серовым погиб водитель
Все новости Свердловской области
16:55 СК: в Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств
12:26 На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили эксплуатацию чешских самолетов
12:04 На севере Казахстана вспышка сибирской язвы, госпитализированы 15 человек
17:03 СМИ: в Красноярске уволили заведующую детсадом после публикации откровенных фотографий
16:02 Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
15:35 Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
15:02 В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
13:57 МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
18:20 В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
17:50 83% россиян считают нужным курс начальной военной подготовки в школах
17:08 Генерал Нгема принес присягу в качестве президента Габона после военного мятежа
16:22 Депутат ГД раскритиковал позицию Минкульта по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»
15:41 Во Владимирской области ищут водителя, который наехал на полицейского
15:07 В Красноярске пятилетний ребенок сбежал из детсада, возбуждено уголовное дело
14:24 Половина россиян поддерживает государственное регулирование абортов
16:55 В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты
14:18 В Красноярске 18 человек получили повестки в военкомат после полицейского рейда на рынках
13:41 В Грузии правящая партия объявила о процедуре импичмента президента
12:57 Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме
12:23 В Коми в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавшая
12:01 Кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию в тяжелом состоянии
11:22 Губернатор Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Курчатове, где расположена АЭС
18:27 В Бурятии пожарные пожаловались правительству РФ на низкие зарплаты
17:31 В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж
16:33 Минкульт: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям
14:40 Опрос: 63% россиян поддерживают исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
Все новости России и мира
19:47 Экскаватор задавил две легковые машины на одной из улиц Верхней Пышмы
18:58 Свердловское минприроды не дало «добро» мусорному полигону под Берёзовским
18:20 Тракторист погиб на загородной дороге неподалёку от Серова
17:50 Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге
17:23 При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек
16:58 Ярмарки на главной площади Екатеринбурга будут проводить раз в две недели
16:26 Средняя зарплата свердловчан за год увеличилась на 16,2%
15:54 Мэрия Карпинска выплатила компенсацию пострадавшему от нападения собаки ребенку
15:22 Жителей Екатеринбурга напугали звуки стрельбы
14:50 С выборов в гордуму Екатеринбурга снялся еще один кандидат от КПРФ
14:21 В ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек
14:11 Изобретение ученых Пермского Политеха защитит организм человека от свободных радикалов
14:07 Территория Пермского края оцифрована почти на 70 процентов
13:57 Кировской районный суд Екатеринбурга заявил о неисправности базы данных
13:28 Выпускники вузов в Екатеринбурге оценили трудности поиска работы на 6,9 балла
12:59 Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
12:22 Екатеринбуржца будут судить за избиение 12-летнего мальчика
11:49 Первый пассажирский трамвай поехал в Академический район Екатеринбурга
11:33 После вмешательства судебных приставов сельские школы в Прикамье стали доступны для маломобильных граждан
11:33 Стало известно, за что составили очередной протокол на «Вечерние ведомости»
10:57 В Нижнем Тагиле прокладывают первую «резиновую» дорогу
10:20 В Алапаевске задержали сбежавшего из колонии осужденного
09:54 Сквер на Амундсена в Екатеринбурге планируют благоустроить
09:21 Синоптики предупредили свердловчан о дождях
20:50 Мусорные контейнеры напомнят ученикам екатеринбургских школ об экологии
20:22 Уральцы собирают подписи в защиту Балтыма
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK