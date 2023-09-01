Экскаватор задавил две легковые машины на одной из улиц Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два искорёженных транспортных средства стали результатом допуска к работа на экскаваторе человека, не имеющего на это прав. Сам «нелегальный» экскаваторщик обвинил в произошедшем собственное недомогание.Дорожный инцидент с участием строительной техники и двух иномарок произошёл сегодня, 6 сентября, на улице Машиностроителей в Верхней Пышме. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, примерно в 16:20 экскаваторщик, работавший на стройплощадке, не справился с управлением и тяжёлая техника вместе с ковшом «сбежала» с рабочего места, проломив забор. Это было даже не полбеды. Настоящая беда случилась за забором, когда экскаватор проехался сразу по двум припаркованным легковым автомобилям. Только после этого он заглох рядом с помятыми «жертвами». К счастью, без людских жертв обошлось — в легковушках в момент ДТП никого не было.В беседе с сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, мужчина 1986 года рождения пояснил, что во время работы ему стало плохо и он потерял сознание. Якобы, именно поэтому экскаватор «пустился в бега». Даже если это так, экскаваторщика признают нарушителем. Ведь за управление гусеничной стройтехникой он взялся, не имея на это прав. На него уже составили административные материалы по первой части статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Наказание по данной статье полагается не слишком суровое — штраф от 5 до 15 тысяч рублей.