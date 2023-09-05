Тракторист погиб на загородной дороге неподалёку от Серова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 5 сентября, на одной из свердловских дорог погиб пожилой мужчина, управлявший трактором. После его смерти выяснилось, что погибший не имел прав на управление таким транспортным средством.Вчера примерно в четыре часа дня на загородной дороге между деревнями Крапивная и Денисова (обе находятся на территории Серовского района) с проезжей части в кювет съехал трактор. При этом он перевернулся и нанёс тяжёлые травмы своему ездоку, от которых тот скончался на месте.При установлении личности водителя, полицейским удалось выяснить, что погибшему было 58 лет и за руль трактора он сел не вполне законно — он не получал удостоверение тракториста. При опросе его соседей оказалось, что из дома в деревне Денисова мужчина выехал ещё 4 сентября. Он намеревался навестить знакомого в Крапивной, но так туда и не добрался.Сотрудники госавтоинспекции города Серова намерены выяснить, был ли погибший трезв во время ДТП. Для этого у трупа взяты образцы крови на химико-токсикологическое исследование, — сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (online)».