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Мэрия Карпинска выплатила компенсацию пострадавшему от нападения собаки ребенку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Карпинска выплатила 13-летнему мальчику, пострадавшему от нападения бродячей собаки, 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 30 марта в Карпинске возле детского сада «Умка» к 13-летнему мальчику подбежали две безнадзорные собаки. Одна из них укусила ребенка за правую голень.
В результате у мальчика диагностировали открытую рану голени. Ребенок обратился в центральную горбольницу, где ему обработали рану и наложили повязку в месте укуса. Затем мальчик находился на амбулаторном лечении и вынужден был пройти курс необходимых вакцинаций и уколов.
Прокуратура обратилась с исковым заявлением о взыскании с администрации Карпинска компенсации морального вреда в пользу ребенка. Карпинский городской суд заключил мировое соглашение, по условиям которого муниципалитет обязан выплатить законному представителю мальчика компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Компенсацию ребенку уже выплатили в полном объеме.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 30 марта в Карпинске возле детского сада «Умка» к 13-летнему мальчику подбежали две безнадзорные собаки. Одна из них укусила ребенка за правую голень.
В результате у мальчика диагностировали открытую рану голени. Ребенок обратился в центральную горбольницу, где ему обработали рану и наложили повязку в месте укуса. Затем мальчик находился на амбулаторном лечении и вынужден был пройти курс необходимых вакцинаций и уколов.
«Вопреки требованиям закона, в указанный период администрацией городского округа Карпинск действенные меры по отлову бездомных животных на территории города не принимались, контракт на отлов безнадзорных собак не был заключен»,
– отметили в прокуратуре.
Прокуратура обратилась с исковым заявлением о взыскании с администрации Карпинска компенсации морального вреда в пользу ребенка. Карпинский городской суд заключил мировое соглашение, по условиям которого муниципалитет обязан выплатить законному представителю мальчика компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Компенсацию ребенку уже выплатили в полном объеме.
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