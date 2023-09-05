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В ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек
Фото: Патрульный участок
В Свердловской области на автодороге Грязновское – Асбест столкнулись два автомобиля. В ДТП погиб человек.
Как сообщает «Патрульный участок», 53-летний водитель Lada Largus ехал по трассе, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21074.
В результате ДТП водитель ВАЗ 1957 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажирку 1948 года рождения доставили в горбольницу №1 с переломом ребер слева и пневмотораксом.
Результаты освидетельствования показали, что водитель Lada в момент ДТП был трезв. По факту аварии ведется следствие, в ходе которого будут проведены экспертизы.
Как сообщает «Патрульный участок», 53-летний водитель Lada Largus ехал по трассе, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21074.
В результате ДТП водитель ВАЗ 1957 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажирку 1948 года рождения доставили в горбольницу №1 с переломом ребер слева и пневмотораксом.
Результаты освидетельствования показали, что водитель Lada в момент ДТП был трезв. По факту аварии ведется следствие, в ходе которого будут проведены экспертизы.
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