Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Каменске-Уральском





– добавили в СКР. «Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов проверки из органов полиции в следственное управление»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском 16-летний парень на электросамокате сбил пожилую женщину. ДТП произошло днем 5 сентября.Как сообщает «Подслушано Каменск-Уральский», подросток ехал на электросамокате Kugoo G-Booster (мощность 2400Вт) по двору дома №55 на улице Каменской с нарушением правил расположения транспортного средства и сбил женщину-пешехода 1956 года рождения.В результате ДТП женщину госпитализировали с переломом руки.16-летний водитель электросамоката водительское удостоверение не получал. Проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат отрицательный.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского СКР Анатолию Надбитову представить доклад по обстоятельствам происшествия.