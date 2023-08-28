На загородной дороге между Екатеринбургом и Серовым погиб водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В дорожно-транспортном происшествии на дороге «Екатеринбург — Серов» погиб водитель иномарки. Он не учел сложные метеоусловия и состояние дорожного полотна при выборе скорости для своего автомобиля.Смертельная автоавария произошла на 314 километре вышеуказанной дороги. Проезжавший здесь автомобиль марки «Ford Focus» занесло и он врезался в фонарный столб. Водитель иномарки, сорокалетний мужчина погиб на месте.Вместе с погибшим в машине находилось двое пассажиров. Оба при столкновении со столбом получили различные травмы. С места происшествия их на машине «Скорой помощи» доставили в Серовскую городскую больницу, — сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (online)».