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На загородной дороге между Екатеринбургом и Серовым погиб водитель
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В дорожно-транспортном происшествии на дороге «Екатеринбург — Серов» погиб водитель иномарки. Он не учел сложные метеоусловия и состояние дорожного полотна при выборе скорости для своего автомобиля.
Смертельная автоавария произошла на 314 километре вышеуказанной дороги. Проезжавший здесь автомобиль марки «Ford Focus» занесло и он врезался в фонарный столб. Водитель иномарки, сорокалетний мужчина погиб на месте.
Вместе с погибшим в машине находилось двое пассажиров. Оба при столкновении со столбом получили различные травмы. С места происшествия их на машине «Скорой помощи» доставили в Серовскую городскую больницу, — сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (online)».
Смертельная автоавария произошла на 314 километре вышеуказанной дороги. Проезжавший здесь автомобиль марки «Ford Focus» занесло и он врезался в фонарный столб. Водитель иномарки, сорокалетний мужчина погиб на месте.
Вместе с погибшим в машине находилось двое пассажиров. Оба при столкновении со столбом получили различные травмы. С места происшествия их на машине «Скорой помощи» доставили в Серовскую городскую больницу, — сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (online)».
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