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На загородной дороге между Екатеринбургом и Серовым погиб водитель

18.36 Вторник, 5 сентября 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В дорожно-транспортном происшествии на дороге «Екатеринбург — Серов» погиб водитель иномарки. Он не учел сложные метеоусловия и состояние дорожного полотна при выборе скорости для своего автомобиля.

Смертельная автоавария произошла на 314 километре вышеуказанной дороги. Проезжавший здесь автомобиль марки «Ford Focus» занесло и он врезался в фонарный столб. Водитель иномарки, сорокалетний мужчина погиб на месте.

Вместе с погибшим в машине находилось двое пассажиров. Оба при столкновении со столбом получили различные травмы. С места происшествия их на машине «Скорой помощи» доставили в Серовскую городскую больницу, — сообщает ВК-сообщество «Екатеринбург-Серов (online)».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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