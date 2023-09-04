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На свердловской трассе в ДТП погиб водитель мотоблока
Фото: ГИБДД Верхней Пышмы
На автодороге Верхняя Пышма – Невьянск столкнулись мотоблок и Mitsubishi Outlander. В ДТП погиб водитель мотоблока.
Авария произошла вчера около 21.10 на четвертом километре автодороги. В ГИБДД Верхней Пышмы рассказали, что водитель мотоблока ехал по встречной полосе и допустил столкновение с кроссовером Mitsubishi Outlander.
В результате ДТП водитель мотоблока 1959 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
Авария произошла вчера около 21.10 на четвертом километре автодороги. В ГИБДД Верхней Пышмы рассказали, что водитель мотоблока ехал по встречной полосе и допустил столкновение с кроссовером Mitsubishi Outlander.
В результате ДТП водитель мотоблока 1959 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
«Госавтоинспекция призывает садоводов и фермеров отказаться от участия мотоблоков в дорожном движении. Данный аппарат не предназначен для использования на дорогах общего пользования – об этом указано в руководстве по эксплуатации мотоблоков»,
– добавили в ГИБДД.
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