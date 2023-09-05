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За август в Свердловской области пропали 152 человека
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за август пропали 152 человека. Из них 10 пропавших еще не нашли. Такую статистику приводит поисковый отряд «Лиза Алерт» в паблике во «ВКонтакте».
Согласно статистике отряда, найдены живыми 116 человек, погибшими – четыре человека. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – 15 человек. Отказано в поиске по шести заявкам. Родных одного человека отправили в «Жди Меня».
В поисковом отряде отметили, что поиски тех, кто не найден, продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, а также отрабатываются задачи на местности.
Согласно статистике отряда, найдены живыми 116 человек, погибшими – четыре человека. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – 15 человек. Отказано в поиске по шести заявкам. Родных одного человека отправили в «Жди Меня».
В поисковом отряде отметили, что поиски тех, кто не найден, продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, а также отрабатываются задачи на местности.
«Обратите внимание на тех, кто рядом с вами, возможно, кого-то из них продолжают сейчас искать и ждут дома родные, нам нужна ваша помощь»,
– добавили в отряде.
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