За август в Свердловской области пропали 152 человека





– добавили в отряде. «Обратите внимание на тех, кто рядом с вами, возможно, кого-то из них продолжают сейчас искать и ждут дома родные, нам нужна ваша помощь»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за август пропали 152 человека. Из них 10 пропавших еще не нашли. Такую статистику приводит поисковый отряд «Лиза Алерт» в паблике во «ВКонтакте».Согласно статистике отряда, найдены живыми 116 человек, погибшими – четыре человека. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – 15 человек. Отказано в поиске по шести заявкам. Родных одного человека отправили в «Жди Меня».В поисковом отряде отметили, что поиски тех, кто не найден, продолжаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, а также отрабатываются задачи на местности.