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В Верхней Пышме будут судить водитель автобуса, насмерть сбившего ребенка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме перед судом предстанет водитель автобуса, который в мае насмерть сбил ребенка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, 29 мая водитель автобуса №108 ехал по улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме. На перекрестке Успенского – Огнеупорщиков – Машиностроителей при повороте направо он не убедился в безопасности и сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка 2014 года рождения скончалась на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, туловища и конечностей.
Уголовное дело направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 29 мая водитель автобуса №108 ехал по улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме. На перекрестке Успенского – Огнеупорщиков – Машиностроителей при повороте направо он не убедился в безопасности и сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка 2014 года рождения скончалась на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, туловища и конечностей.
Уголовное дело направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.
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