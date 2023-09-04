В Верхней Пышме будут судить водитель автобуса, насмерть сбившего ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме перед судом предстанет водитель автобуса, который в мае насмерть сбил ребенка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 29 мая водитель автобуса №108 ехал по улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме. На перекрестке Успенского – Огнеупорщиков – Машиностроителей при повороте направо он не убедился в безопасности и сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.В результате ДТП девочка 2014 года рождения скончалась на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, туловища и конечностей.Уголовное дело направили в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.