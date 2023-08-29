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Прохожие обезвредили в Ревде пьяного водителя
Фото: Вечерние Ведомости
Странное поведение водителя привлекло внимание прохожих в Ревде. Мужчина никак не мог вырулить из дворов на проезжую часть улицы Цветников, и его, похоже, ничуть не смущало, что на пути машины при каждой новой попытке оказывался столб.
Машину, изрядно помятую об столб, ревдинцы заметили на улице Цветников вчера, 3 сентября. Когда особо ответственные и решительные решили проверить, почему же автомобилист так странно себя ведёт, оказалось, что он попросту сильно пьян. Ключи от машины у него отняли и вызвали ДПС.
Но не менее странным оказалось поведение прибывших патрульных. Они побеседовали с остановленным прохожими водителем, убедились в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и... уехали. Как позже объяснили участникам этой истории в дежурной части, поскольку мужчина в момент прибытия наряда не находился за рулём своего авто, претензий к нему у сотрудников не возникло.
Этой историей поделилась в ВК-группе «Ревда-инфо» жительница Ревды, ставшая свидетельницей воскресного инцидента. Редакция одноименного интернет-ресурса обратилось к руководству местного межмуниципального отдела МВД за разъяснениями.
Машину, изрядно помятую об столб, ревдинцы заметили на улице Цветников вчера, 3 сентября. Когда особо ответственные и решительные решили проверить, почему же автомобилист так странно себя ведёт, оказалось, что он попросту сильно пьян. Ключи от машины у него отняли и вызвали ДПС.
Но не менее странным оказалось поведение прибывших патрульных. Они побеседовали с остановленным прохожими водителем, убедились в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и... уехали. Как позже объяснили участникам этой истории в дежурной части, поскольку мужчина в момент прибытия наряда не находился за рулём своего авто, претензий к нему у сотрудников не возникло.
Этой историей поделилась в ВК-группе «Ревда-инфо» жительница Ревды, ставшая свидетельницей воскресного инцидента. Редакция одноименного интернет-ресурса обратилось к руководству местного межмуниципального отдела МВД за разъяснениями.
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