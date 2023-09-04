Стая бродячих собак напала на ребенка в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Следственный комитет проводит проверку.Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, в СМИ появилась информация о стае бродячих собак, которые набрасываются на людей и домашних животных в микрорайоне Семь ключей. Так, собаки напали и на ребенка.Территориальный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки.