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Стая бродячих собак напала на ребенка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Следственный комитет проводит проверку.
Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, в СМИ появилась информация о стае бродячих собак, которые набрасываются на людей и домашних животных в микрорайоне Семь ключей. Так, собаки напали и на ребенка.
Территориальный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки.
Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, в СМИ появилась информация о стае бродячих собак, которые набрасываются на людей и домашних животных в микрорайоне Семь ключей. Так, собаки напали и на ребенка.
Территориальный следственный отдел организовал проведение процессуальной проверки.
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