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СК проводит проверку из-за избиения ребенка на детской площадке в Карпинске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске Следственный комитет организовал проверку из-за сообщения об избиении ребенка на одной из детских площадок.
Сегодня в телеграм-канале «Вечерний Карпинск» появилось видео избиения – один ребенок пинал другого. В правоохранительные органы поступила информация о произошедшем. По данным СКР, ребенок бил сверстника ногами, в том числе по голове и спине.
Следственный отдел по Краснотурьинску проводит процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Сегодня в телеграм-канале «Вечерний Карпинск» появилось видео избиения – один ребенок пинал другого. В правоохранительные органы поступила информация о произошедшем. По данным СКР, ребенок бил сверстника ногами, в том числе по голове и спине.
Следственный отдел по Краснотурьинску проводит процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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