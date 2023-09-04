Цементовоз насмерть сбил пожилого мужчину в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад цементовоз насмерть сбил 84-летнего мужчину. ДТП произошло сегодня в 10.08.По предварительным данным, водитель Kassbohrer SILOLEGEND ехал по улице Фронтовых бригад со стороны Электриков в сторону проспекта Космонавтов и сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.84-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем цементовоза находился 49-летний мужчина со стажем вождения 28 лет.