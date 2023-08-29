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В Екатеринбурге две недели ищут пропавшего парня, нуждающегося в медицинской помощи
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге уже почти две недели ищут 20-летнего Михаила Николаевича Куткина. Его местонахождение неизвестно с 23 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, зеленый глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи парень был одет в голубую футболку, темные бриджи с красными надписями, черные кроссовки и черную бейсболку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Куткина, просят сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, зеленый глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи парень был одет в голубую футболку, темные бриджи с красными надписями, черные кроссовки и черную бейсболку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Куткина, просят сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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