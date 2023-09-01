В Горном Щите иномарка влетела в забор, водитель погиб



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в поселке Горный Щит в Екатеринбурге иномарка влетела в забор на улице Буденного. Водитель машины погиб.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Kia Ceed ехал по улице Буденного со стороны Ленина в сторону Космонавтов, потерял контроль за движением, съехал с дороги и врезался в забор.В результате ДТП 42-летний мужчина погиб до приезда скорой помощи. Стаж вождения погибшего составлял 16 лет.