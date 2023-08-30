Возрастное ограничение 18+

В турпроект «Большая Сысерть» планируют инвестировать 180 млрд рублей

09.58 Понедельник, 4 сентября 2023
Фото: Павел Ворожцов / све.рф
В Свердловской области в туристический проект «Большая Сысерть» планируют инвестировать более 180 миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Проект планируется реализовать на территории пяти городских округов до 2035 года. Алексей Шмыков заявил, что масштабный проект предусматривает инвестиции более 180 миллиардов рублей. Из них 30 миллиардов рублей направят на формирование инфраструктуры двойного назначения: строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, которые будут востребованы у местных жителей и создадут комфортные условия для туристов.

«Большая Сысерть» объединит туристические локации, которые могут быть включены в маршруты выходного дня. Организаторы проекта подготовили мастер-план, сложенный в единую картину развития «Большой Сысерти». Утверждается, что в плане учтены интересы бизнеса, а также предусмотрено сотрудничество туристических баз при проведении массовых мероприятий. Планируется создать более 10 тысяч новых рабочих мест.

Ожидается, что общая площадь территории кластера «Большая Сысерть» составит четыре тысячи квадратных километров. На территории создаваемого кластера постоянно проживает около 300 тысяч человек. Плановый турпоток к 2038 году должен составить 2,8 миллиона посещений в год.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жителям Академического пообещали построить новую развязку на ЕКАД
30 августа 2023
На севере Свердловской области появятся туристические обозначения
27 августа 2023
Свердловское Минприроды установило фотоловушки в местах стихийных свалок
30 августа 2023
«Уральским авиалиниям» могут выделить деньги на выкуп импортных самолетов
31 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Карта выборов в гордуму Екатеринбурга-2023
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:58 В турпроект «Большая Сысерть» планируют инвестировать 180 млрд рублей
09:22 В ДТП в Екатеринбурге пострадали беременная женщина и 10-летняя девочка
20:56 В Екатеринбурге провели памятную акцию по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом
16:48 Синоптики предупредили о тумане в Свердловской области
16:23 Жители серовской пятиэтажки два года страдают от протекающей крыши
15:54 В Екатеринбурге влетевший в фургон у «Дирижабля» мотоциклист скончался в больнице
14:58 Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по факту смерти школьника
14:23 В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик
13:14 Из колонии ФКУ КП-45 под Камышловом сбежал осужденный
12:13 В Качканаре в доме на улице Советской рухнул потолок
11:49 В Екатеринбурге на Переходном переулке загорелась квартира
10:49 СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Алапаевске
09:38 В Екатеринбурге 17-летняя девушка села за руль и устроила ДТП
19:05 ФК «Урал» потерпел третье поражение подряд, уступив дома чеченскому «Ахмату»
17:02 В Свердловской области на медицинские специальности поступило более шести тысяч человек
16:04 Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка
15:28 Студент из Каменска-Уральского умер в Санкт-Петербурге
14:49 УФАС выявило нарушения при закупке турникетов екатеринбургским метрополитеном
13:59 В Каменске-Уральском в День знаний умер школьник
12:44 В Екатеринбурге ночью у «Антея» произошла массовая драка
11:54 В Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП в Екатеринбурге
11:13 В школах Нижнего Тагила дефицит учителей из-за низких зарплат
10:13 Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
09:37 Под Первоуральском перевернулся Volkswagen
21:13 В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья
20:39 В Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях
Все новости Свердловской области
16:55 В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты
14:18 В Красноярске 18 человек получили повестки в военкомат после полицейского рейда на рынках
13:41 В Грузии правящая партия объявила о процедуре импичмента президента
12:57 Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме
12:23 В Коми в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавшая
12:01 Кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию в тяжелом состоянии
11:22 Губернатор Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Курчатове, где расположена АЭС
18:27 В Бурятии пожарные пожаловались правительству РФ на низкие зарплаты
17:31 В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж
16:33 Минкульт: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям
14:40 Опрос: 63% россиян поддерживают исключение Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
11:35 В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью
11:08 В Уссурийском округе эвакуируют людей из-за угрозы подмыва дамбы
10:38 Собянин сообщил об очередном беспилотнике, летевшем по направлению к Москве
17:30 СМИ: президент Габона отправлен в отставку на фоне мятежа военных
16:59 Губернатор Воронежской области сообщил о беспилотнике
16:35 Губернатор Клычков: в Орловской области упал еще один беспилотник
15:56 В Петербурге чиновник получил 8,5 лет колонии по делу о хищении 900 миллионов рублей
14:40 Площадь природного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га
14:18 Калужский губернатор сообщил о еще одном сбитом беспилотнике
13:58 Над Иркутской областью пролетел яркий болид
12:19 Военные Габона объявили о роспуске органов власти
12:03 В Брянске в результате уничтожения беспилотника повреждено здание СК
11:43 Несколько российских регионов минувшей ночью были атакованы беспилотниками
19:10 В СК завели дело против полицейского, которого заподозрили в сдаче «депутатских анализов»
17:18 Губернатор подтвердил, что рухнувший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ
Все новости России и мира
09:58 В турпроект «Большая Сысерть» планируют инвестировать 180 млрд рублей
09:22 В ДТП в Екатеринбурге пострадали беременная женщина и 10-летняя девочка
20:56 В Екатеринбурге провели памятную акцию по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом
16:48 Синоптики предупредили о тумане в Свердловской области
16:23 Жители серовской пятиэтажки два года страдают от протекающей крыши
15:54 В Екатеринбурге влетевший в фургон у «Дирижабля» мотоциклист скончался в больнице
14:58 Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по факту смерти школьника
14:23 В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик
13:14 Из колонии ФКУ КП-45 под Камышловом сбежал осужденный
12:13 В Качканаре в доме на улице Советской рухнул потолок
11:49 В Екатеринбурге на Переходном переулке загорелась квартира
10:49 СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Алапаевске
09:38 В Екатеринбурге 17-летняя девушка села за руль и устроила ДТП
19:05 ФК «Урал» потерпел третье поражение подряд, уступив дома чеченскому «Ахмату»
17:02 В Свердловской области на медицинские специальности поступило более шести тысяч человек
16:04 Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка
15:28 Студент из Каменска-Уральского умер в Санкт-Петербурге
14:49 УФАС выявило нарушения при закупке турникетов екатеринбургским метрополитеном
13:59 В Каменске-Уральском в День знаний умер школьник
12:44 В Екатеринбурге ночью у «Антея» произошла массовая драка
11:54 В Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП в Екатеринбурге
11:13 В школах Нижнего Тагила дефицит учителей из-за низких зарплат
10:13 Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
09:37 Под Первоуральском перевернулся Volkswagen
21:13 В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья
20:39 В Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK