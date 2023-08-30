В турпроект «Большая Сысерть» планируют инвестировать 180 млрд рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в туристический проект «Большая Сысерть» планируют инвестировать более 180 миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Проект планируется реализовать на территории пяти городских округов до 2035 года. Алексей Шмыков заявил, что масштабный проект предусматривает инвестиции более 180 миллиардов рублей. Из них 30 миллиардов рублей направят на формирование инфраструктуры двойного назначения: строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, которые будут востребованы у местных жителей и создадут комфортные условия для туристов.«Большая Сысерть» объединит туристические локации, которые могут быть включены в маршруты выходного дня. Организаторы проекта подготовили мастер-план, сложенный в единую картину развития «Большой Сысерти». Утверждается, что в плане учтены интересы бизнеса, а также предусмотрено сотрудничество туристических баз при проведении массовых мероприятий. Планируется создать более 10 тысяч новых рабочих мест.Ожидается, что общая площадь территории кластера «Большая Сысерть» составит четыре тысячи квадратных километров. На территории создаваемого кластера постоянно проживает около 300 тысяч человек. Плановый турпоток к 2038 году должен составить 2,8 миллиона посещений в год.