В ДТП в Екатеринбурге пострадали беременная женщина и 10-летняя девочка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вечером 3 сентября на улице Октябрьской столкнулись Hyundai Tucson и Kia Rio. В ДТП пострадали три человека, в том числе беременная женщина и 10-летняя девочка.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Tucson ехал по улице Октябрьской со стороны Суворова в сторону Калинина и при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, двигавшемуся во встречном направлении.В результате ДТП пострадали три человека: водитель Hyundai 1989 года рождения и пассажиры Kia – беременная женщина 1986 года рождения и ее 10-летняя дочь.Водитель Hyundai имеет стаж вождения 16 лет, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. Он пояснил, что, когда поворачивал налево, между его машиной и встречным автомобилем расстояние было примерно 100 метров. Однако внезапно для мужчины произошло столкновение, после которого Hyundai развернуло.Водитель Kia имеет стаж вождения два года. Он пояснил, что увидел встречную машину, которая, не останавливаясь, начала поворачивать. Во избежание столкновения водитель предпринял экстренное торможение и выкрутил руль вправо, но расстояние между машинами было небольшое и ДТП избежать не удалось.