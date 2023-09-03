В Екатеринбурге влетевший в фургон у «Дирижабля» мотоциклист скончался в больнице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в больнице скончался мотоциклист, который вчера, 2 сентября, вечером на улице Фучика у «Дирижабля» на полной скорости влетел в фургон.Как ранее в городском ГИБДД рассказали порталу «Е1», мотоциклист ехал со стороны Белинского в сторону 8 Марта, когда с прилегающей территории стал выезжать фургон. Водитель фургона по правилам дорожного движения должен был уступить мотоциклу дорогу, но не заметил байкера. После столкновения мотоцикл вспыхнул.В результате аварии пострадали 24-летние мотоциклист и его пассажир, обоих увезли в 36-ю больницу. Чуть позже стало известно, что байкер скончался. У него были серьезные ожоги. Его пассажир остается под наблюдением врачей. Подробностей о его состоянии пока что нет.