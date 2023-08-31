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В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик

14.23 Воскресенье, 3 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик и член партии «Партии народной свободы» Алексей Кудрин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой председателя регионального отделения «ПАРНАСа» Михаила Борисова, ставшего очевидцем смерти коллеги.

По его словам, совещание проходило 29 августа удаленно по Skype, и так как у Алексея Кудрина не было возможности подключиться к звонку со своего компьютера, он поехал к Михаилу Борисову, чтобы принять участие в дистанционном заседании из его дома.

Сначала он ехал на автобусе, а потом еще километр шел быстрым шагом, так как опаздывал. Уже дома у Борисова во время заседания Кудрин внезапно упал со стула и умер. Со слов его коллеги, он сделал большой вздох и после этого его пульс перестал прощупываться.

Михаил Борисов вызвал скорую и принялся делать искусственное дыхание и массаж сердца, пытаясь спасти Кудрина. Медики прибыли через 20 минут и констатировали смерть политика. Со слов Борисова, у его коллеги были проблемы с сердцем и часто синели губы.

Алексей Кудрин умер в возрасте 69 лет. Его похороны должны состояться 5 сентября.

В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали смерть политика.

В мае этого года решением Верховного суда России «Партия народной свободы» была ликвидирована из-за того, что у партии региональные отделения находятся лишь в 40 субъектах страны. По закону отделения должны находиться не менее, чем в половине субъектах.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:23 В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик
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12:13 В Качканаре в доме на улице Советской рухнул потолок
11:49 В Екатеринбурге на Переходном переулке загорелась квартира
10:49 СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Алапаевске
09:38 В Екатеринбурге 17-летняя девушка села за руль и устроила ДТП
19:05 ФК «Урал» потерпел третье поражение подряд, уступив дома чеченскому «Ахмату»
17:02 В Свердловской области на медицинские специальности поступило более шести тысяч человек
16:04 Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка
15:28 Студент из Каменска-Уральского умер в Санкт-Петербурге
14:49 УФАС выявило нарушения при закупке турникетов екатеринбургским метрополитеном
13:59 В Каменске-Уральском в День знаний умер школьник
12:44 В Екатеринбурге ночью у «Антея» произошла массовая драка
11:54 В Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП в Екатеринбурге
11:13 В школах Нижнего Тагила дефицит учителей из-за низких зарплат
10:13 Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
09:37 Под Первоуральском перевернулся Volkswagen
21:13 В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья
20:39 В Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях
20:24 В ночи под Верхней Пышмой случилось ДТП с участием военной техники
19:52 Двухдневное культурно-сельскохозяйственное мероприятие проёдет на сысертском заводе
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