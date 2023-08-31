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В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик и член партии «Партии народной свободы» Алексей Кудрин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой председателя регионального отделения «ПАРНАСа» Михаила Борисова, ставшего очевидцем смерти коллеги.
По его словам, совещание проходило 29 августа удаленно по Skype, и так как у Алексея Кудрина не было возможности подключиться к звонку со своего компьютера, он поехал к Михаилу Борисову, чтобы принять участие в дистанционном заседании из его дома.
Сначала он ехал на автобусе, а потом еще километр шел быстрым шагом, так как опаздывал. Уже дома у Борисова во время заседания Кудрин внезапно упал со стула и умер. Со слов его коллеги, он сделал большой вздох и после этого его пульс перестал прощупываться.
Михаил Борисов вызвал скорую и принялся делать искусственное дыхание и массаж сердца, пытаясь спасти Кудрина. Медики прибыли через 20 минут и констатировали смерть политика. Со слов Борисова, у его коллеги были проблемы с сердцем и часто синели губы.
Алексей Кудрин умер в возрасте 69 лет. Его похороны должны состояться 5 сентября.
В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали смерть политика.
В мае этого года решением Верховного суда России «Партия народной свободы» была ликвидирована из-за того, что у партии региональные отделения находятся лишь в 40 субъектах страны. По закону отделения должны находиться не менее, чем в половине субъектах.
По его словам, совещание проходило 29 августа удаленно по Skype, и так как у Алексея Кудрина не было возможности подключиться к звонку со своего компьютера, он поехал к Михаилу Борисову, чтобы принять участие в дистанционном заседании из его дома.
Сначала он ехал на автобусе, а потом еще километр шел быстрым шагом, так как опаздывал. Уже дома у Борисова во время заседания Кудрин внезапно упал со стула и умер. Со слов его коллеги, он сделал большой вздох и после этого его пульс перестал прощупываться.
Михаил Борисов вызвал скорую и принялся делать искусственное дыхание и массаж сердца, пытаясь спасти Кудрина. Медики прибыли через 20 минут и констатировали смерть политика. Со слов Борисова, у его коллеги были проблемы с сердцем и часто синели губы.
Алексей Кудрин умер в возрасте 69 лет. Его похороны должны состояться 5 сентября.
В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали смерть политика.
В мае этого года решением Верховного суда России «Партия народной свободы» была ликвидирована из-за того, что у партии региональные отделения находятся лишь в 40 субъектах страны. По закону отделения должны находиться не менее, чем в половине субъектах.
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