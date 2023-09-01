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В Качканаре в доме на улице Советской рухнул потолок
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области в Качканаре в деревянном доме на улице Советской, 5 в седьмой квартире обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал, однако люди теперь боятся, что потолок может обрушиться в других квартирах.
Инцидент произошел 1 сентября. Как сообщает издание «Новый Качканар», в этой квартире проживала молодая семейная пара с малышом, которому 11 месяцев. В момент обрушения они были дома. Так как это произошло днем, они заметили, как потолок стал прогибаться и, предупредив соседей, покинули дом.
Позже к ним приехали представители коммунальных служб и поинтересовались у молодой семьи есть ли им, где переночевать. Остальных эвакуировать не стали.
По словам жильцов, их дом построили в 1964 году, но его до сих пор не признали аварийным, несмотря на его плачевное состояние. Они предполагают, что администрация не признает его аварийным из-за того, что людей некуда расселять.
Со слов одной из жительниц дома, потолки не единственная проблема. Так, по словам женщины, в ее квартире «пол ходуном ходит», из-за чего страшно провалиться к соседям на первый этаж.
Инцидент произошел 1 сентября. Как сообщает издание «Новый Качканар», в этой квартире проживала молодая семейная пара с малышом, которому 11 месяцев. В момент обрушения они были дома. Так как это произошло днем, они заметили, как потолок стал прогибаться и, предупредив соседей, покинули дом.
Позже к ним приехали представители коммунальных служб и поинтересовались у молодой семьи есть ли им, где переночевать. Остальных эвакуировать не стали.
По словам жильцов, их дом построили в 1964 году, но его до сих пор не признали аварийным, несмотря на его плачевное состояние. Они предполагают, что администрация не признает его аварийным из-за того, что людей некуда расселять.
Со слов одной из жительниц дома, потолки не единственная проблема. Так, по словам женщины, в ее квартире «пол ходуном ходит», из-за чего страшно провалиться к соседям на первый этаж.
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