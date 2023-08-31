Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Переходном переулке загорелась квартира
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Переходный переулок, 8А загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного дома. Пожар тушили пять спецмашин и 15 специалистов МЧС.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели эвакуировали 27 человек, из которых 12 были выведны на улицу с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В том числе было эвакуировало шесть детей.
Информация о пожаре поступила в 01.15, и в 02.11 его потушили. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели эвакуировали 27 человек, из которых 12 были выведны на улицу с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В том числе было эвакуировало шесть детей.
Информация о пожаре поступила в 01.15, и в 02.11 его потушили. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ликвидировали все лесных пожары
29 августа 2023
29 августа 2023
В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья
01 сентября 2023
01 сентября 2023