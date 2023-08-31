В Екатеринбурге на Переходном переулке загорелась квартира

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Переходный переулок, 8А загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного дома. Пожар тушили пять спецмашин и 15 специалистов МЧС.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели эвакуировали 27 человек, из которых 12 были выведны на улицу с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В том числе было эвакуировало шесть детей.Информация о пожаре поступила в 01.15, и в 02.11 его потушили. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.