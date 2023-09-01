СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Алапаевске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный отдел Алапаевска СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека: 18-летняя девушка и 16-летний юноша.Речь идет об аварии, случившейся 2 сентября около 06.45 на подъезде к коллективному саду «Южный» в Алапаевском районе. Управлявшая Hyundai Solaris 30-летняя женщина не справилась с управлением и, вылетев с дороги, врезалась в дерево. Вместе с ней в машине находились ее 18-летняя сестра и 16-летний пасынок – они погибли на месте ДТП от термических ожогов, рассказали в пресс-службе регионального СКР.Водительницу же с травмами различной степени тяжести доставили в Алапаевскую больницу. Процедура освидетельствования женщины показала наличие у нее 0,531 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.По факту аварии Следственным комитет было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Теперь женщине за безответственное вождение до 15 лет лишение свободы.