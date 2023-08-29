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Студент из Каменска-Уральска умер в Санкт-Петербурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге на съемной квартире нашли тела двух 19-летних студентов, один из которых был из Каменска-Уральского, а другой из Сыктывкара.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», тела обнаружил парень, который снимал с одним из погибших комнату. Еще тогда, когда он находился у своих родителей под Екатеринбургом, его сосед перестал выходить на связь, а когда молодой человек вернулся, то обнаружил своего товарища и его гостя мертвыми.
По данным телеграм-канала, экспертиза установила, что смерть студентов наступила за двое суток до того, как их обнаружили. Предварительной причиной смерти назвали передозировку запрещенными веществами. Рядом с ними нашли порошок белого цвета. Сейчас его изучают специалисты.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», тела обнаружил парень, который снимал с одним из погибших комнату. Еще тогда, когда он находился у своих родителей под Екатеринбургом, его сосед перестал выходить на связь, а когда молодой человек вернулся, то обнаружил своего товарища и его гостя мертвыми.
По данным телеграм-канала, экспертиза установила, что смерть студентов наступила за двое суток до того, как их обнаружили. Предварительной причиной смерти назвали передозировку запрещенными веществами. Рядом с ними нашли порошок белого цвета. Сейчас его изучают специалисты.
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