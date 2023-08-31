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В Екатеринбурге ночью у «Антея» произошла массовая драка
Скрин из видео: «Бандитский центр»
Минувшей ночью в Екатеринбурге у «Антея» произошла массовая драка. Остановить потасовку смогли прибывшие на место конфликта сотрудники полиции.
Видео очевидцев драки опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр».
Как сообщили в пресс-группе полиции паблику «Инцидент Екатеринбург», с адреса, на который выезжали, в отделение доставили только одного гражданина. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Отмечается, что из участников драки с заявлением в полицию не обращался. Также информации о пациентах из больниц правоохранителям не поступало.
Видео очевидцев драки опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр».
Как сообщили в пресс-группе полиции паблику «Инцидент Екатеринбург», с адреса, на который выезжали, в отделение доставили только одного гражданина. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Отмечается, что из участников драки с заявлением в полицию не обращался. Также информации о пациентах из больниц правоохранителям не поступало.
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