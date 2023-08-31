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В Екатеринбурге ночью у «Антея» произошла массовая драка

12.44 Суббота, 2 сентября 2023
Скрин из видео: «Бандитский центр»
Минувшей ночью в Екатеринбурге у «Антея» произошла массовая драка. Остановить потасовку смогли прибывшие на место конфликта сотрудники полиции.

Видео очевидцев драки опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр».

Как сообщили в пресс-группе полиции паблику «Инцидент Екатеринбург», с адреса, на который выезжали, в отделение доставили только одного гражданина. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Отмечается, что из участников драки с заявлением в полицию не обращался. Также информации о пациентах из больниц правоохранителям не поступало.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:13 Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
09:37 Под Первоуральском перевернулся Volkswagen
21:13 В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья
20:39 В Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях
20:24 В ночи под Верхней Пышмой случилось ДТП с участием военной техники
19:52 Двухдневное культурно-сельскохозяйственное мероприятие проёдет на сысертском заводе
19:11 Екатеринбургского изувера задержали за убийство собаки
18:24 Людские тропы изучат екатеринбургские «следопыты» на Эльмаше
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15:28 На задержанного из-за взятки ирбитского экс-полковника МВД возбудили уголовное дело
15:01 Суд Каменска-Уральского арестовал велосипедиста по подозрению в убийстве 16-летней школьницы
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