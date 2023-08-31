В ночи под Верхней Пышмой случилось ДТП с участием военной техники

О произошедшей аварии с участием грузовой и военной техники ещё в первой половине дня сообщило ВК-сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»: «Сегодня ночью ДТП за Молокозаводом, БТР с Фурой. Шесть человек пострадали, пять с переломами, один в реанимации».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в районе Верхней Пышмы произошло столкновение фуры и бронированного транспортёра. В ДТП пострадало шесть человек.К вечеру информации о произошедшем не стало намного больше. Известно только, что фура перевозила огромные баулы со строительными смесями, а последствия аварии с дороги пришлось убирать при помощи спецтехники. К месту происшествия был подогнан автокран. Им с проезжей части и из кювета доставали обломки искорёженного грузового транспорта.Комментариев официальных источников о произошедшем до сих пор нет.