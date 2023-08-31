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В ночи под Верхней Пышмой случилось ДТП с участием военной техники
Фото: ВК-группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» / vk.com/vp_news
Минувшей ночью в районе Верхней Пышмы произошло столкновение фуры и бронированного транспортёра. В ДТП пострадало шесть человек.
К вечеру информации о произошедшем не стало намного больше. Известно только, что фура перевозила огромные баулы со строительными смесями, а последствия аварии с дороги пришлось убирать при помощи спецтехники. К месту происшествия был подогнан автокран. Им с проезжей части и из кювета доставали обломки искорёженного грузового транспорта.
Комментариев официальных источников о произошедшем до сих пор нет.
О произошедшей аварии с участием грузовой и военной техники ещё в первой половине дня сообщило ВК-сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»: «Сегодня ночью ДТП за Молокозаводом, БТР с Фурой. Шесть человек пострадали, пять с переломами, один в реанимации».
К вечеру информации о произошедшем не стало намного больше. Известно только, что фура перевозила огромные баулы со строительными смесями, а последствия аварии с дороги пришлось убирать при помощи спецтехники. К месту происшествия был подогнан автокран. Им с проезжей части и из кювета доставали обломки искорёженного грузового транспорта.
Комментариев официальных источников о произошедшем до сих пор нет.
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