В Екатеринбурге в ДТП на улице Реактивной погиб один человек и две пострадали

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Реактивной произошло жуткое ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали.По предварительной информации, водитель LADA Granta, двигаясь со стороны переулка Боковой в сторону улицы Главной, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 2109», после чего их отбросило на проезжавшие мимо Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.В результате дорожной аварии водитель LADA Granta скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Также пострадали 35-летняя водительница ВАЗ 2109 и 44-летний водитель Chevrolet Cobalt. Их госпитализировали, сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга.