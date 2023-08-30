Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в ДТП на улице Реактивной погиб один человек и две пострадали
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Реактивной произошло жуткое ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали.
По предварительной информации, водитель LADA Granta, двигаясь со стороны переулка Боковой в сторону улицы Главной, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 2109», после чего их отбросило на проезжавшие мимо Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.
В результате дорожной аварии водитель LADA Granta скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Также пострадали 35-летняя водительница ВАЗ 2109 и 44-летний водитель Chevrolet Cobalt. Их госпитализировали, сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
По предварительной информации, водитель LADA Granta, двигаясь со стороны переулка Боковой в сторону улицы Главной, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 2109», после чего их отбросило на проезжавшие мимо Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В результате дорожной аварии водитель LADA Granta скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Также пострадали 35-летняя водительница ВАЗ 2109 и 44-летний водитель Chevrolet Cobalt. Их госпитализировали, сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Три человека пострадали в ДТП в Первоуральске
30 августа 2023
30 августа 2023
В столкновении автобуса с иномаркой пострадали дети и врослые
30 августа 2023
30 августа 2023