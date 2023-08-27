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Под Березовским нетрезвый водитель снес остановку и насмерть сбил человека
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 31 августа, около 16.30 под Березовским на трассе со стороны Белоярского водохранилища нетрезвый водитель Nissan NV200 насмерть сбил 68-летнюю женщину вместе с автобусной остановкой, на которой она стояла.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГМБДД по Свердловской области, процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,161 мл/л.
По предварительным данным, мужчина выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего снес остановочный комплекс вместе с женщиной, которая ждала автобус. Пенсионерка скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГМБДД по Свердловской области, процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,161 мл/л.
«Гражданин пояснил автоинспекторам, что отмечал свой день рождения, после чего в таком состоянии поехал в город»,
– рассказали в пресс-группе.
По предварительным данным, мужчина выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего снес остановочный комплекс вместе с женщиной, которая ждала автобус. Пенсионерка скончалась от полученных травм на месте происшествия.
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