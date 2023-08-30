Проливной дождь едва не привёл к ЧП в одном из жилых домов Ревды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Лето в этом году прощается с Уралом настоящими осенними дождями во многих города региона. И особенно щедра погода на потоки воды с небес оказалась в Ревде, где сегодня оказались затоплены многие улицы.Но не только под открытым небом случился потоп. Водные потоки побежали по стенам одного из домов на улице Энгельса. И это едва не привело к катастрофе — в какой-то момент дождевая вода стала заливать электрощиток и осветительные приборы в здании. И без короткого замыкания, а то и каких-то более страшных последствий не обошлось бы, кабы опасность ситуации не заметили жильцы дома. Им же самим пришлось предотвращать беду — на многочисленные просьбы приехать и помочь в управляющей компании «Уют» отвечали отказами, ссылаясь на большую загруженность.Первым делом жильцы отключили подачу электричества на их дом. Вторым — отправились устранять причину внутридомового потопа, благо схожие проблемы возникали ранее, и гадать, почему же вода льёт с потолка, не понадобилось. Дело было в загрязнении системы водостоков на крыше. Выгребать из труб куски рубероида и мох, вооружившись лопатой, отправился жилец одной из квартир.В разговоре с журналистами издания «Ревда-инфо» (которое и рассказало миру о сегодняшнем происшествии), директор управляющей компании «Уют» Сергей Калугин признался, что работники компании не успевают сегодня справиться со всеми заявками. Последний летний дождь этого года вызвал слишком уж много проблем в городе.