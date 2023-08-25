Возрастное ограничение 18+
На ночной трассе под Сысертью погибла девушка и получил травмы её спутник
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Романтическая прогулка под луной закончилась трагедией. Двое прогуливавшихся по ночной загородной трассе людей в итоге оказались под колёсами грузовика.
Инцидент со смертельным исходом произошёл на загородной трассе неподалёку от Сысерти. Водитель грузовика в ночной темноте не заметил пару пешеходов и не успел затормозить, когда их высветили фары его машины. При столкновении погибла 24-летняя девушка, а её 35-летний спутник получил тяжёлые травмы. С места происшествия его на карете «Скорой помощи» увезли в Екатеринбург, где госпитализировали в больнице №36.
По сообщениям ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», проверка водителя грузовика следов алкогольного опьянения не выявила. В нарушениях правил дорожного движения он замечен не был.
Инцидент со смертельным исходом произошёл на загородной трассе неподалёку от Сысерти. Водитель грузовика в ночной темноте не заметил пару пешеходов и не успел затормозить, когда их высветили фары его машины. При столкновении погибла 24-летняя девушка, а её 35-летний спутник получил тяжёлые травмы. С места происшествия его на карете «Скорой помощи» увезли в Екатеринбург, где госпитализировали в больнице №36.
По сообщениям ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», проверка водителя грузовика следов алкогольного опьянения не выявила. В нарушениях правил дорожного движения он замечен не был.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
25 августа 2023
25 августа 2023
Мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП на Полевском тракте
24 августа 2023
24 августа 2023