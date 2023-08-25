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На ночной трассе под Сысертью погибла девушка и получил травмы её спутник

18.47 Четверг, 31 августа 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Романтическая прогулка под луной закончилась трагедией. Двое прогуливавшихся по ночной загородной трассе людей в итоге оказались под колёсами грузовика.

Инцидент со смертельным исходом произошёл на загородной трассе неподалёку от Сысерти. Водитель грузовика в ночной темноте не заметил пару пешеходов и не успел затормозить, когда их высветили фары его машины. При столкновении погибла 24-летняя девушка, а её 35-летний спутник получил тяжёлые травмы. С места происшествия его на карете «Скорой помощи» увезли в Екатеринбург, где госпитализировали в больнице №36.

По сообщениям ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», проверка водителя грузовика следов алкогольного опьянения не выявила. В нарушениях правил дорожного движения он замечен не был.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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