На ночной трассе под Сысертью погибла девушка и получил травмы её спутник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Романтическая прогулка под луной закончилась трагедией. Двое прогуливавшихся по ночной загородной трассе людей в итоге оказались под колёсами грузовика.Инцидент со смертельным исходом произошёл на загородной трассе неподалёку от Сысерти. Водитель грузовика в ночной темноте не заметил пару пешеходов и не успел затормозить, когда их высветили фары его машины. При столкновении погибла 24-летняя девушка, а её 35-летний спутник получил тяжёлые травмы. С места происшествия его на карете «Скорой помощи» увезли в Екатеринбург, где госпитализировали в больнице №36.По сообщениям ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», проверка водителя грузовика следов алкогольного опьянения не выявила. В нарушениях правил дорожного движения он замечен не был.