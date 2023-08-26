В Екатеринбурге во время драки на вписке молодому человеку вырвали глаз





– рассказала очевидица порталу Е1. «Я заглянула в проем. Там девчонка сидела, забившись в уголок, вторая стояла в сторонке. А трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят – и глаз лежит»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в одной из многоэтажек на улице Рощинской в ходе драки у молодого человека вырвали глаз. По словам жильцов дома, в одной из квартир на втором этаже была вписка, на которой в какой-то момент началась драка.По словам женщины, ставшей свидетельницей этой жуткой истории, пока ехала полиция, соседи эвакуировали напуганных девушек. Так как двери в квартиру им никто не открыл, они помогли девушкам выбраться из квартиры через окно.Со слов молодых участник вечеринки, они не были друг с другом знакомы. Они просто списались и встретились. Как утверждает жительница дома, девушки рассказали ей, что на вписке употреблялись запрещенные вещества, после чего парни устроили драку.В пресс-группе полиции информацию о данном происшествии подтвердили. Сейчас они устанавливают участников и обстоятельства инцидента.