В Североуральском округе двое юношей спасли пенсионеров из горящего дома





– сообщили в МЧС. «Благодаря отваге неравнодушных граждан, а также слаженным и оперативным действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений, на этом пожаре не было допущено пострадавших. Сейчас в Главном управлении решается вопрос о награждении добровольных участников тушения пожара ведомственными наградами МЧС России»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В поселке 3-й Северный в Североуральском городском округе хотят наградить за смелость и отвагу двух юных местных жителей, которые, будучи очевидцами пожара, бросились спасать пожилых людей из горящего дома.Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 26 августа на улице Кедровой. Ребята, увидев пожар, вызвали спасателей и начали помогать пенсионерам эвакуироваться из дома, так как самостоятельно это сделать им было тяжело. В тот момент их заметил офицер Росгвардии, в тот момент находившийся в отпуске. Тогда он помог ребятам вытащить через окно пожилых женщину и мужчину, после чего по просьбе спасенных вынес их имущество. Его теперь тоже хотят наградить.