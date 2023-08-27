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В Североуральском округе двое юношей спасли пенсионеров из горящего дома
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке 3-й Северный в Североуральском городском округе хотят наградить за смелость и отвагу двух юных местных жителей, которые, будучи очевидцами пожара, бросились спасать пожилых людей из горящего дома.
Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 26 августа на улице Кедровой. Ребята, увидев пожар, вызвали спасателей и начали помогать пенсионерам эвакуироваться из дома, так как самостоятельно это сделать им было тяжело. В тот момент их заметил офицер Росгвардии, в тот момент находившийся в отпуске. Тогда он помог ребятам вытащить через окно пожилых женщину и мужчину, после чего по просьбе спасенных вынес их имущество. Его теперь тоже хотят наградить.
Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 26 августа на улице Кедровой. Ребята, увидев пожар, вызвали спасателей и начали помогать пенсионерам эвакуироваться из дома, так как самостоятельно это сделать им было тяжело. В тот момент их заметил офицер Росгвардии, в тот момент находившийся в отпуске. Тогда он помог ребятам вытащить через окно пожилых женщину и мужчину, после чего по просьбе спасенных вынес их имущество. Его теперь тоже хотят наградить.
«Благодаря отваге неравнодушных граждан, а также слаженным и оперативным действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений, на этом пожаре не было допущено пострадавших. Сейчас в Главном управлении решается вопрос о награждении добровольных участников тушения пожара ведомственными наградами МЧС России»,
– сообщили в МЧС.
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