СК начал проверку после обнаружения тела екатеринбурженки в сгоревшей квартире

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 07.50, в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на улице Крауля на четвертом этаже загорелась квартира, в которой потушившие огонь спасатели обнаружили тело женщины.По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, по предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера. Однако сейчас рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Отмечается, что очаг возгорания был на кровати.Как сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга намерен провести проверку. Их сотрудники уже выехали на осмотр места происшествия. Тело погибшей отправят на судмедэкспертизу.