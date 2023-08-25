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СК начал проверку после обнаружения тела екатеринбурженки в сгоревшей квартире
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около 07.50, в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на улице Крауля на четвертом этаже загорелась квартира, в которой потушившие огонь спасатели обнаружили тело женщины.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, по предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера. Однако сейчас рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Отмечается, что очаг возгорания был на кровати.
Как сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга намерен провести проверку. Их сотрудники уже выехали на осмотр места происшествия. Тело погибшей отправят на судмедэкспертизу.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, по предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера. Однако сейчас рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Отмечается, что очаг возгорания был на кровати.
Как сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга намерен провести проверку. Их сотрудники уже выехали на осмотр места происшествия. Тело погибшей отправят на судмедэкспертизу.
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