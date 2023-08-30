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В Первоуральске на проспекте Ильича обнаружили труп
Фото: Инцидент Первоуральск / ВКонтакте
Вчера в Первоуральске местные жители, проходившие мимо дома на проспекте Ильича, 3/3, обнаружили труп мужчины. На место приезжали экстренные службы.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине внезапно стало плохо, признаков криминала там нет.
Как сообщил старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга порталу «Е1», следователи осмотрели место инцидента, опросили очевидцев и увезли тело на судмедэкспертизу.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине внезапно стало плохо, признаков криминала там нет.
Как сообщил старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга порталу «Е1», следователи осмотрели место инцидента, опросили очевидцев и увезли тело на судмедэкспертизу.
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