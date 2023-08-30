Погиб работник складского комплекса в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне, 29 августа, в Екатеринбурге разбился работник складского комплекса «Хладотерминал Восток», что на Сибирском тракте. Мужчина упал с большой высоты, когда выполнял монтажные работы.Трагедия произошла в первой половине дня. Погибший — 37-летний мужчина — занимался монтажом вентиляционной системы складского строения. Во время работы он оступился и попал в технологическое отверстие, соединяющее два здания хладотерминала.По факту гибели человека на рабочем месте прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку. Место происшествия осмотрел заместитель районного прокурора Алексей Терентьев. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ и установлен ответственный за контроль соблюдения техники безопасности. В свою очередь, следственные органы возбудили уголовное дело по второй части статьи 143 Уголовного кодекса РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).