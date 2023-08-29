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В столкновении автобуса с иномаркой пострадали дети и врослые
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сразу шестеро пострадавших, из них — двое несовершеннолетних. Таков итог дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня, 30 августа, на одной из улиц Екатеринбурга.
По предварительной информации, обнародованной ГИБДД Свердловской области, авария произошла вследствии манёвра, совершённого водителем пассажирского автобуса. Он следовал по улице Технической, когда дистанция между автобусом и впереди следующим автомобилем опасно сократилась. Во избежание столкновения, работник общественного транспорта направил автобус на полосу встречного движения, и вот там-то столкновения избежать не удалось — автобус «встретился» лоб-в-лоб с «Nissan».
В ДТП пострадали шесть человек — четверо взрослых и двое детей. В числе пострадавших — 32-летний водитель иномарки. Сейчас все они находятся под опекой врачей. Выезжавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции осматривали последствия аварии и опрашивали участников и свидетелей. Виновник происшествия будет определён по итогам сбора необходимых сведений.
ДТП на Технической привлекло внимание прокуратуры Железнодорожного района. К вечеру стало известно, что ведомством организована проверка.
По предварительной информации, обнародованной ГИБДД Свердловской области, авария произошла вследствии манёвра, совершённого водителем пассажирского автобуса. Он следовал по улице Технической, когда дистанция между автобусом и впереди следующим автомобилем опасно сократилась. Во избежание столкновения, работник общественного транспорта направил автобус на полосу встречного движения, и вот там-то столкновения избежать не удалось — автобус «встретился» лоб-в-лоб с «Nissan».
В ДТП пострадали шесть человек — четверо взрослых и двое детей. В числе пострадавших — 32-летний водитель иномарки. Сейчас все они находятся под опекой врачей. Выезжавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции осматривали последствия аварии и опрашивали участников и свидетелей. Виновник происшествия будет определён по итогам сбора необходимых сведений.
ДТП на Технической привлекло внимание прокуратуры Железнодорожного района. К вечеру стало известно, что ведомством организована проверка.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, обслуживающей указанный маршрут. В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проводился ли медосмотр водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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